نانسي عجرم تردُّ على حديث أحلام عنها في ذا فويس.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تبادلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم المدح والإطراءات مع الفنانة الإماراتية أحلام بعدما أثنت الأخيرة على صوت وإحساس نانسي.

المبادرة كانت من الفنانة الإماراتية أحلام التي أشادت بإحساس وصوت نانسي عجرم بعد أن أدت إحدى متسابقات برنامج المواهب الغنائي ذا فويس "thevoice"، أغنية للفنانة اللبنانية نالت إعجاب أحلام التي تشارك في لجنة التحكيم؛ إذ علقت أحلام عقب انتهائها من الأغنية، قائلة: "تحية لنانسي عجرم؛ لأن نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها".

ومن جانبها، توجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالشكر إلى أحلام عبر حسابها في "تويتر"، بقولها: "حبيبتي أحلام شكرًا على كلامك الحلو اللي متل صوتك وإحساسك"، وردت عليها أحلام قائلة: "أعتذر تو أشوف التغريدة وأنا ما قلت إلا الحق أنتي جوكر في غناك وإحساسك وما حدا يقدر يقرب منطقتك #حقيقة غير إني أنا بحبك وكتييير".

وكانت أحلام ونانسي عجرم قد تشاركتا من قبل في عضوية لجنة تحكيم أحد مواسم برنامج المواهب الغنائية "أراب آيدول" بجانب حسن الشافعي ووائل كفوري، ودار حديث حينها حول اختلاف في الآراء بين نانسي وأحلام، إلا أن نانسي بررته في تصريحات صحفية بأن هناك اختلافًا دائمًا في الآراء.

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وأضافت: "ولو أننا جميعًا نُجمع على رأي واحد لما كنا جلسنا على طاولة التحكيم نفسها، فإذا كان تعليقي مشابهًا لتعليق وائل كفوري وأحلام وحسن الشافعي، لما كانوا أتوا بأربعة أعضاء للتحكيم في اللجنة، بل أحضروا عضو لجنة تحكيم واحدًا. بالنسبة إليّ، أرى أن تعليقات حسن الشافعي وآراءه صائبة دائمًا".

وحول التوتر الذي حدث بينها وبين أحلام بعد التعليق على أداء المشترك الفلسطيني يعقوب شاهين، قالت الفنانة اللبنانية: "بعيدًا عن الأسلوب الذي تتبعه في تعليقها على أداء المشتركين، أحب أحلام وأحترمها على الصعيدين الإنساني والفني، ولكننا في أحيان كثيرة نختلف في الآراء، وهذا أمر طبيعي وصحي، ولولا الاختلاف في الآراء لما نجح البرنامج، ولما حقق نسبة مشاهدة عالية، لذلك وضعت نفسي مكان يعقوب عندما علّقت أحلام على أدائه، وشعرت بأنني جُرحت، لذا كنت أرغب في حال قسا أحدنا على مشترك، أن يخفّف عنه عضو آخر في اللجنة".