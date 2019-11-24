تحدثت مصادر مقربة من لاعب البرتغال الأشهر، كريستيانو رونالدو، حقيقة زواجه من صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز في مراكش.
وبحسب ما نشره موقع "سكاي نيوز" نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد نفت مصادر مقربة من كريستيانو رونالدو زواجه من صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز في المغرب.
الجدير بالذكر أن الصحف الإيطالية قد كشفت عن زواج رونالدو سراً من صديقته جورجينا، إلا أنه لم يتضح بعد حقيقة زواج "الدون" من عدمه، ولكن المصادر القريبة من رونالدو نفت الزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة زواج رونالدو من صديقته جورجينا في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.