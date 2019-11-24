حقيقة زواج رونالدو من صديقته جورجينا في المغرب

تحدثت مصادر مقربة من لاعب البرتغال الأشهر، كريستيانو رونالدو، حقيقة زواجه من صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز في مراكش.

وبحسب ما نشره موقع "سكاي نيوز" نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد نفت مصادر مقربة من كريستيانو رونالدو زواجه من صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز في المغرب.

الجدير بالذكر أن الصحف الإيطالية قد كشفت عن زواج رونالدو سراً من صديقته جورجينا، إلا أنه لم يتضح بعد حقيقة زواج "الدون" من عدمه، ولكن المصادر القريبة من رونالدو نفت الزواج.

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