سمية الألفي تكشف السبب من وراء بكاء فاروق الفيشاوي قبل وفاته

كتب امير فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2019 02:56 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” سمية الألفي ” ضيفة برنامج ” واحد من الناس ” مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” والمذاع على قناة ” النهار ” والتي تحدثت خلال اللقاء عن علاقتها وعلاقة الفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” بحفيدتهما ” لينا ” إبنة نجلهما أحمد الفيشاوي .

وفي بداية حديثها أشارت سمية الألفي إلى بداية تعارفها بحفيدتها عندما كانت تبلغ من العمر 3 سنوات حيث جاءت حفيدتها لينا إلى زيارتها في منزلها وأحبتها للغاية .

وأن لينا كانت دائما تناديها ب ” سمسم ” مثل والدها وكانت تحرص دائما على الذهاب لزيارة الفنانة سمية الألفي .

وعن علاقة الفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” بحفيدته قالت إنه كان يحبها حبا شديدا وحياته تغيرت تماما بسبب حبه لها وتعلقه بها .. فقالت : ” لما اتعرف عليها فاروق بقت حلمه اللي كان مش لاقيه ” .

وأشارت سمية الألفي إلى أن الفنان الراحل تأثر بشدة بعد سفر حفيدته لينا إلى إنجلترا مع والدتها وإنه قبل وفاته اتصل بها وكان يبكي لرغبته في رؤيتها قائلة : ” هي مشيت وسابته كان هيتجنن ويشوفها وطلبها كتير وبكى وقالها هموت واشوفك بس هي مجتش ” .

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وتابعت : ” كانت مع مامتها في إنجلترا ومش عارفين ينزلوا .. بقالنا سنين مشوفنهاش .. مشوفنهاش من وقت ما كان عندها 4 سنين .. من يوم ما مشيت لينا فاروق مبقاش فاروق هي خدت حاجة وهي ماشية خدت روحه معاها ” .

وأضافت : ” أنا بتمنى إن لينا ترجع .. زعلت بسبب الفيديو اللي عملته لأنه هي بتعامل باباها مش حلو وده شيء يعني مزعلني منها .. وبعدين زعلانة منها كمان إنها مجاتش شافت فاروق وهي كانت عارفة مشاعر فاروق تجاهها ايه .. لكن طبعا أول ما هتيجي واشوفها هاخدها في حضني لأنها وحشتني اوي .. أنا بحبها وبحب مامتها وهند عارفة إني بحبها بجد ” .

يذكر أن وقت وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بررت حفيدته لينا عدم حضورها للجنازة بأنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا .