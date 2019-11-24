شاهد.. لجين عمران تثير الجدل والتكهنات بهذا الفيديو!

كتب امير فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2019 02:56 مساءً - انتشر مؤخرا مقطع فيديو للاعلامية السعودية لجين عمران اثار الجدل وتكهنات متابعيها ومحبيها حول زواجها من رجل اعمال اماراتي.
وتظهر لجين عمران في الفيديو برفقة إحدى صديقاتها وهي تبارك لها على برنامجها ومنزلها الجديدين ومن ثمّ ألمحت لوجود خبر سارّ آخر في حياة عمران، مُعلنة أنّه سيتمّ الكشف عنه لاحقًا.
وبدت عمران في الفيديو سعيدة، ومؤكّدة من خلال ابتسامتها وجود خبر آخر، وهو الأمر الذي جعل الأنباء المنتشرة عن زواجها من رجل أعمال إماراتيّ شبه أكيدة، وبانتظار تأكيد رسميّ منها.
يذكر ان للجين عمران ولدين هما جيلان وسمير من زواج سابق، إذْ سبق لها أن تزوّجت وهي بسنّ صغيرة جدًا وتحديدًا عمر الـ16، وأنجبت ابنتها جيلان بعمر الـ 17 حسب تصريح سابق لها.
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