كتب امير فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2019 02:56 مساءً - نشر الإعلامي ” وليد بن سعد ” عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو يوثق اعتداء زوج على زوجته وتعنيفها بالضرب داخل منزلهما .
ويظهر في مقطع الفيديو صوت صراخ واستغاثات المرأة وسط ذهول من أحد المارة في الشارع من شدة الضرب الذي تتعرض له .
وعلق وليد بن سعد على مقطع الفيديو مطالبا بسرعة القبض عليه والتحقيق معه قائلا : ” معلم ومتعاطي للمخدرات يعنف زوجته وتنضرب إسبوعيا وتطلع من شباك بيتها تقول ” ساعدوني ” ومطالبات بالقبض عليه والتحقيق ” .
كما طالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على الرجل وإنقاذها من المعاناة التي تواجهها .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. امرأة تصرخ وتستغيث ” ساعدوني ” داخل شقتها بسبب تعنيف زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.