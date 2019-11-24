بالفيديو .. امرأة تصرخ وتستغيث ” ساعدوني ” داخل شقتها بسبب تعنيف زوجها

كتب امير فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2019 02:56 مساءً - نشر الإعلامي ” وليد بن سعد ” عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو يوثق اعتداء زوج على زوجته وتعنيفها بالضرب داخل منزلهما .

ويظهر في مقطع الفيديو صوت صراخ واستغاثات المرأة وسط ذهول من أحد المارة في الشارع من شدة الضرب الذي تتعرض له .

وعلق وليد بن سعد على مقطع الفيديو مطالبا بسرعة القبض عليه والتحقيق معه قائلا : ” معلم ومتعاطي للمخدرات يعنف زوجته وتنضرب إسبوعيا وتطلع من شباك بيتها تقول ” ساعدوني ” ومطالبات بالقبض عليه والتحقيق ” .

كما طالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على الرجل وإنقاذها من المعاناة التي تواجهها .