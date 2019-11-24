عصا مورينيو السحرية تظهر في أول مباراة مع توتنهام

نجح توتنهام هوتسبير في كسر نحسه خارج الديار هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بتحقيق أول فوز على حساب وست هام يونايتد بنتيجة 3-2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من زمن المسابقة.

وجاء هذا الفوز في أول ظهور للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عقب توليه مهمة تدريب "السبيرز" الأربعاء الماضي، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

الانتصار اللندني أنهى سلسلة الجفاف خارج الأرض، ليتذوق لاعبو توتنهام أول انتصار خارجي في البريمييرليج منذ فترة طويلة، بعدما خاضوا 6 مباريات هذا الموسم، خسروا 3 منها وتعادلوا في مثلها.

وأنهى بذلك مورينيو سلسلة عدم الانتصار خارج الديار لتوتنهام، والتي بدأت منذ 20 يناير/كانون الثاني 2019، منذ آخر فوز تحقق على فولهام بنتيجة 2-1.

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وخاض الفريق اللندني منذ هذا الانتصار 12 مباراة، لكنه لم ينجح في الفوز بأي منها، قبل بداية حقبة مورينيو، التي انطلقت بفوز أول خارج الديار.

وسجل الكوري الجنوبي سون هيونج مين أول أهداف توتنهام تحت قيادة مورينيو، كما صنع هدفا آخر، ليحقق ذلك لأول مرة في مباراة واحدة هذا الموسم بالمسابقة.

وسجل هاري كين هدفا هو الآخر، ليتقدم في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي اللندني، محتلا المركز الثالث بـ175 هدفا.

وصنع ديلي آلي هدفا لأول مرة هذا الموسم في البريمييرليج، ليبدو وكأن عصا مورينيو السحرية طالت عدة لاعبين في أولى مبارياته مع السبيرز.

وأفسد فوز توتنهام استقبال الفريق لهدفين من "الهامرز"، ليفشل الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه في كل مبارياته خارج الأرض هذا الموسم.

كما بات وست هام ضحية مورينيو المفضلة، بعدما وصل إلى الانتصار العاشر أمامه، بالتساوي مع إيفرتون.