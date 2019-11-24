بالفيديو.. كلب يقود سيارة لمدة ساعة

من منا لا يشاهد مقاطع الفيديو التي يظهر فيها كلاب متروكة بمفردها داخل سيارات بينما يعمل صاحبها على إنهاء بعض الأمور بالخارج، لكن بعد هذا الفيديو سيتعين عليك التفكير مرتين وأن تخاف في إحداهما.

فوجئ الجيران بمدينة بورت سانت لوسي في ولاية فلوريدا الأمريكية بوجود سيارة تسير للخلف في شكل دائري لمدة ساعة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، ثم اصطدمت بصندوق بريد خاص بأحد المنازل وحطمته.





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لم يكن واضحا من على مقعد القيادة، بل حتى لم يكن يبدو أن هناك أحدا على الإطلاق، حتى تبين أن كلبا من فصيلة لابرادور يحتل مقعد القيادة منفردا، وأنه يقود السيارة طوال تلك الفترة.

وقالت آن سابول، التي تعيش بالمنطقة، إنها اعتقدت أنها رأت في البداية شخصا يرجع للخلف بالسيارة، لكنه واصل على هذا المنوال، الأمر الذي دفعها للتعجب "ثم شاهدت كلبا داخل السيارة، كلبا ضخما أسود من نوع لابرادور.. الأمر يصبح غريبا".

وتم استدعاء الشرطة والمطافئ إلى المكان للتباحث حول كيفية إيقاف السيارة، لكن بعدما اصطدمت بصندوق البريد وبعض سلال القمامة أبطأت من سرعتها، وفتحت الشرطة الباب ليجدوا أمامهم كلبا أسود ضخما جالسا بمقعد القيادة.



وتمكن ضباط الشرطة من التوصل لمالك الكلب، الذي طلب عدم كشف هويته، وقال إنه ترك محرك السيارة عاملا في الشارع وبطريقة ما تمكن الكلب من التحرك بها.