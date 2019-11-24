نانسي عجرم ترد على أحلام

ردت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على النجمة الإماراتية أحلام بعد ان أشادت الاخيرة بإحساسها وذلك في معرض تعليقها على أداء إحدى المشتركات بالأمس ضمن حلقة برنامج “ذا فويس”.

في التفاصيل، أدت المشتركة سندي لطي “مين ده اللي نسيك” لنانسي عجرم بالامس خلال حلقة “ذا فويس”، فما كان من احلام الى أن علقت بالقول: “أحلى تحية لنانسي عجرم لأن احساسها من أجمل الاحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها”.

بدورها ردت نانسي عجرم على الفيديو المتداول لاحلام وقالت: “حبيبتي أحلام شكرًا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك”.