Nov 24, 2019
ردت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على النجمة الإماراتية أحلام بعد ان أشادت الاخيرة بإحساسها وذلك في معرض تعليقها على أداء إحدى المشتركات بالأمس ضمن حلقة برنامج “ذا فويس”.
في التفاصيل، أدت المشتركة سندي لطي “مين ده اللي نسيك” لنانسي عجرم بالامس خلال حلقة “ذا فويس”، فما كان من احلام الى أن علقت بالقول: “أحلى تحية لنانسي عجرم لأن احساسها من أجمل الاحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها”.
بدورها ردت نانسي عجرم على الفيديو المتداول لاحلام وقالت: “حبيبتي أحلام شكرًا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك”.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم ترد على أحلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.