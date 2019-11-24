هل تنقل سيرين عبد النور وجع زميلاتها بمسلسل "الديفا"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعدُّ مسلسل "الديفا" هو المشروع الأول لمنصة "شاهد"، وستتبعه لاحقًا مجموعة مشاريع تمثيلية وفنية؛ إذ ستكون منافسة في الفترة المقبلة بظل توسع الـ "ستريمينغ" عالميًا وعربيًا ودخولها عالم الإنتاج في الفترة الأخيرة.

وعُقد مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي أطلت فيه بطلة العمل سيرين عبد النور إلى جانب الممثل يعقوب الفرحان، والممثلة المصرية بوسي، إضافة إلى الإعلامية السّعودية مهيرة عبد العزيز، ووسام فارس، وعدد كبير من الممثلين، بأولى تجاربها التمثيلية.

يعكس "الديفا" حياة الفنانين والنجوم خلف الكواليس وتحركاتهم، وما قد يتعرضون له من صعوبات ونجاحات، وسط بعض التشويق والأكشن.

وبدأت منصة "شاهد" وقناة "إم بي سي" أخيرًا ببثّ مجموعة إعلانات للعمل الدرامي عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كاشفةً أن عرض المسلسل سيكون بتاريخ الـ 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، علماً أنَّ احتمالية عرض العمل على التلفزيون ممكنة، لكن بعد عرضه على شبكة الإنترنت.

وصرحت سيرين عبد النور لـ "فوشيا": "يُمكن وصف العمل بالنقلة النوعية في الإنتاجات الدرامية التقليدية، فهو مُستوحى من الواقع، ومبنيّ على تفاصيل ومعطيات وخبرات وتجارب حقيقية ومتراكمة لصُنّاع ومنتجي برامج المواهب في مجموعة إم بي سي".

كما كشفت عبد النور عن تشابه في بعض الأمور بينها وبين الشخصية التي أدتها في المسلسل "ريما".

وعن المسؤولية التي تقع على عاتقها في نقل صورة وجع حياة الفنانات الشخصيَّة، قالت سيرين في تصريح صحفي: "إنها مسؤولية كبيرة حتمًا، ولا يمكن إخفاء ترددي في بعض الأماكن، ولكن تشابه شخصيتي الحقيقية مع شخصية (ريما) التي ألعب دورها في العمل، جعلني أتشبث في بحثي عن مفاتيح الشخصية".

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وأضافت عبد النور: "لا يمكننا إنكار أن (الديفا) هو واقع أغلب النجمات، وستلاحظون التعامل الصعب مع الشخصية؛ إذْ سأكون قوية وضعيفة في الوقت ذاته، كما أنَّ الشخصية (ريما) ستضطرُّ للتغيير بشكل دائم، لتحاول التأقلم مع العقبات".

وعُرضت الحلقة الأولى من العمل أثناء المؤتمر الصّحفي، ولوحظ أن العمل يدور حول لجنة تحكيم في برنامج للهواة يحمل عنوان "حلم الشهرة"، ليناقش ما تتعرض له "ريما" خلف الكواليس.

أثبتت سيرين عبد النور نفسها كنجمةٍ مُتفردة ببطولة مطلقة لعمل سريع الإيقاع، وبحلقات قصيرة، ويتكون العمل من جزأين، الجزء الأول من المسلسل مكوّن من 8 حلقات تقريبًا، مدة كل حلقة لا تتخطى عشر دقائق.

وكانت سيرين أطلت على قناة "الآن" الإماراتية ببرنامج حمل اسم "بلا حدود" وهو يميل نحو أعمال تلفزيون الواقع؛ إذ نقلت الممثلة والمغنية يومياتها مع القضايا الاجتماعية مثل اللجوء وتعنيف المرأة، إلى المشاهد.

فهل النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور تستطيع نقل وجع الفنانات خلف الكواليس؟