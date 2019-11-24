صيحات خريفية جريئة من خزائن أشهر عارضات الأزياء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الليلة الماضية، شوهدت جيجي حديد، وكيندال جينر، وجوان سمولز في مدينة نيويورك، وهن متجهات إلى مطعم إيطالي لتناول العشاء، وخطفت عارضات فيكتوريا سيكريت الأنظار بإطلالاتهن الكاجوال الأنيقة والجذابة.

وتألقت العارضة كيندال جينر، بقميصٍ جلدي باللون الأخضر العسكري تركته مفتوحًا وارتدت تحته قميصًا أسود برقبة مدورة نسقته مع بنطلون جلدي أسود، وحذاء البوت باللون الأسود ذي المقدمة المربعة وحقيبة صغيرة من لوي فيتون.

هذا القميص الجلدي هو من أبرز صيحات خريف وشتاء 2019/2020؛ إذ ظهر على مدرجات أشهر العلامات التجارية خلال شهر الموضة بما في ذلك "ديور" و"سالفاتور فيراغامو" و"فندي"، ويمكن ارتداء هذا القميص الجلدي كبديل مثالي جريء لكنزات التريكو الكلاسيكية والسترات الصوفية خلال الأشهر الباردة، كما أنه متاح في تشكيلة متنوعة من الألوان المشرقة والداكنة وبتفاصيل مختلفة، والمتوقع أن يُصبح أكثر شعبية في الأسابيع القادمة.

أما صديقتها الفلسطينية الأصل العارضة جيجي حديد، فاعتمدت اتجاهات جريئة أخرى سيطرت على مشهد الموضة خلال عام 2019، حيث تألقت بكنزة وسترة عسكرية متطابقتين بطبعة الـ "tie-dye" وهي الطبعة التي ارتدتها مرارًا وتكرارًا هذه السنة سواء على شكل فساتين وبناطيل أو قمصان تيشرت و سترات في المواسم السابقة، خصوصًا أنَّ هذه الطبعة هي من الصيحات الرئيسة لهذا العام حسب تقرير lyst.

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نسقتها مع بنطلون جينز قصير ثنائي اللون بظل الأزرق الداكن والأزرق الباهت، وزوج من البوت العسكري الأسود، واعتمدت إطلالة جمالية بسيطة بنمط المينيماليست وتسريحة ذيل الحصان.

ووصلت العارضة السمراء جوان سمولز، متأخرة إلى المطعم مرتدية بدلة بيجاما حريرية باللون الأزرق الفيروزي نسقتها مع معطف طويل من الدنيم بنمط الترانش، وأنهت إطلالتها بزوج من الصنادل الشفافة بحزام الكاحل، وزوج من الأقراط الدائرية المنمقة بالألماس، وحقيبة يد كلاتش جلدية على شكل مكعب باللون الأبيض.

فإذا كنت جريئة وترغبين في تجديد خزانة أزيائك الخريفية، اعتمدي إطلالات خريفية من وحي هؤلاء العارضات باقتناء قطع مشابهة من أشهر الماركات التجارية العالمية أو من متاجر البيع بالتجزئة الشعبية مثل توب شوب، وغاني، و زارا.