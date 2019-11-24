تامر حسني.. والدته ليست مصرية وتحدّى الصّعاب بطفولته! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شكّل الفنان المصري تامر حسني، 42 عامًا، حالة استثنائية بين الجمهور العربي منذ أن قدّم نفسه مغنّيًا عام 2002 عبر ألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب بعنوان "فري ميكس "3، لينطلق بعدها في عالم الغناء بسرعة البرق مستقطبًا الجمهور نحوه بقوة وسط منافسة شديدة، ليُطلقوا عليه "نجم الجيل".

وخلال مسيرة تقرب الـ 17 عامًا، نجح تامر حسني في الدخول بعالم الدراما والسينما المصرية، وكانت أولى مشاركاته عام 2003 في فيلم حالة حب، فيما قدّم عام 2011 أول مسلسل تلفزيوني له بعنوان آدم، وتمكن من التتويج بألقاب كثيرة، محلية وإقليمية وعالمية مثل: جائزة أفضل فنان أفريقي من الأفريكان ميوزك أوورد عام 2010، كما حصل أيضًا على جائزة أسطورة القرن لكونه فنانًا شاملًا من البيج أبل ميوزك أوورد.

عاش تامر حسني في ظروف صعبة منذ طفولته، خاصة وأن والده المصري الجنسية "حسني فرغلي" ووالدته السوريّة "فاطمة الصباغ" قد انفصلا في عمر السابعة، فوجد نفسه أمام تحديات كثيرة بعد أن عاش مع والدته وشقيقه الأكبر حسام.

ووفق المعلومات فإن الفنان المصري عمل في بداياته في محطة بنزين، وسوبر ماركت، وبيع العطور في الشارع، وكذلك عامل بناء، غير أن دخوله إلى الجامعة لدراسة الإعلام كانت النقطة المفصلية في حياته، هنا برز نجمه وحظي بتشييع من بعض أساتذة الإعلام عندما سمعوا صوته الغنائي، لينطلق بعدها تدريجيًا محققًا نجاحًا لافتًا.

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تفاجأ "نجم الجيل" وهو في عمر الـ 29 عامًا أنه مهدد بالحبس لمدة عام كامل بعد اتهامه في قضية تزوير للتهرب من أداء الخدمة العسكرية، وتزوير في شهادة جامعية تابعة لكلية التجارة جامعة المنصورة، وقد قال تامر: "لم أكن أعلم شيئًا عن تزوير شهادة أداء الخدمة العسكرية، وما حدث أنني استعنت ببعض المعارف لأسألهم عنها ولأعرف منهم كيف أحصل عليها، ففعلوا ما فعلوا، وكنت أظن أن الشهادة سليمة؛ لأنني لا أعرف شكل الشهادات المزورة". ولكن قضى تامر 6 أشهر في السجن العسكري بعد تخفيف العقوبة.

أما في عام 2012؛ فقد كتب الفنان مرحلة جديدة في حياته عندما تزوج فنانة ستار أكاديمي المغربية بسمة بوسيل، وفي يوم الـ4 من مايو 2013 رُزق بمولوده الأول "تاليا". وفي يوم الـ 3 من مايو 2015 رُزق بمولوده الثاني "أمايا ". وفي يوم الـ 22 من أكتوبر 2018 رُزق بمولوده الثالث "آدم".

وقدم تامر حسني خلال مسيرته 12 ألبومًا غنائيًا، أولها "حب" عام 2004، وآخرها "عيش بشوقك" عام 2018، وشارك في 10 أفلام آخرها "البدلة" 2018، وأيضًا قد شارك في مسلسلين "آدم"، و"فرق توقيت".