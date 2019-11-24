محمد رمضان يرفع دعوى ضرر ضد هذه الشركة.. ماذا بشأن "انساي"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجّر أحمد الجندي، محامي الفنان المصري محمد رمضان مفاجأة بشأن حكم الاستئناف الذي صدر قبل أيام لصالح موكله في قضيته مع شركة "فيردي" موضحًا أنه لن يُنهي القضية عند هذا الحد.

وقال الجندي، في تصريح خاص لـ"فوشيا" إنه يستعد لرفع دعوى قضائية ضد شركة "فيردي" للضرر وذلك لأن تعاقدها مع محمد رمضان وقع عام 2014 بعد نجاح مسلسل "ابن حلال"، وينص على إنتاجها مسلسلًا له عام 2015.

وأضاف محامي الفنان المصري محمد رمضان أن الشركة صدّرت لهم الوهم بعد التعاقد؛ لأن محمد رمضان حصل على مقدم التعاقد وبعدها لم يجد سيناريو أو مخرجًا، مشيرًا إلى أن موكله طلب فسخ التعاقد للضرر ولكن كان تم تفويت الفرصة على موكله بشأن الظهور في هذا العام خاصًة أن مسلسل "ابن حلال" حقق نجاحًا كبيرًا وقتها وكان لابد من استمرار "رمضان" في الظهور.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قررت قبل أيام بقبول استئناف محمد رمضان على حكم تغريمه قضائيًا في أزمة الـ 16 مليون جنيه (حوالي مليون دولار) لصالح شركة الإنتاج "فيردي" بعد قيامه بفسخ التعاقد معها، وهي قيمة الشرط الجزائي، في العقد المبرم بينهما.

وأقامت شركة "فيردي" للإنتاج الفني دعوى قضائية ضد محمد رمضان طالبته خلالها بسداد 16 مليون جنيه قيمة شرط جزائي، بعد الخلاف بين الطرفين وفسخ التعاقد المبرم بينهما على تنفيذ بعض الأعمال الفنية.

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وبشأن أغنية "انساي" وعودتها إلى قناة محمد رمضان عبر "اليوتيوب" قال المحامي إن هناك مشكلة بسيطة مع الشركة المنفذة لإنتاج الكليب وتم حلها نهائيًا، وحاليًا تم إرسال خطاب لإدارة اليوتيوب بأنه تم حل الأزمة وسيتم عودة الأغنية قريبًا كما هي بنفس عدد مشاهداتها.

يُذكر أن محمد رمضان يواصل خلال الفترة الحالية التحضيرات لبدء تصوير مسلسله الجديد "البرنس" الذي سينافس به في موسم دراما رمضان 2020، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم يتعاون معهم للمرة الأولى، أبرزهم أحمد زاهر وغادة عادل.

وكان الفنان المصري قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ناجحًا في العاصمة السعودية الرياض ضمن موسم الترفيه، في معرض السيارات.