بعد وائل جسار ايمن زبيب يمنع من دخول المكسيك









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بعد منع الفنانين اللبنانيين وائل جسار وأيمن زبيب من الدخول الى المكسيك لإحياء حفلات غنائية في الكنكون، أوضح زبيب في اتصال مع الـLBCI ان ما حصل في مطار كنكون ليس بسبب استخراج فيزة عمل كما أشيع، بل نتيجة خلافات ومصالح شخصية.

وقال زبيب المتواجد في كندا إنه "في الفن أيضاً توجد خلافات والخلاف هذه المرة غير متعلّق بالـ"فيزا" بل بمصالح شخصية".

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وكان الفنان وائل جسار قد نوجه برفقة مدير أعماله إلى المكسيك لإحياء حفلٍ غنائي، إلا أن دخوله إلى المكسيك واجه بعض العقبات.

وفي التفاصيل، تمّ توقيف وائل جسار ومدير أعماله في مطار "كنكون" لمدّة 36 ساعة بسبب عدم إصدار تأشيرة عمل لدخول الأراضي المكسيكيّة من قبل متعهد الحفلات.

ورفضت السلطات المكسيكية إدخال وائل جسار إلى البلد لأنه يُعتبر مخالفاً للقوانين ما أدّى إلى ترحيله وعودته إلى لبنان.