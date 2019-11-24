سعد لمجرد يعلن عن قرب عودته لإحياء الحفلات الفنية









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بعد غياب استمر 3 سنوات، بسبب متابعته من القضاء الفرنسي في تهم اغتصاب وتحرّش جنسي. أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن اقتراب عودته إلى ملاقاة جمهوره على المسارح في حفلات وسهرات فنية.

وقال لمجرد في تدوينته على "إنستغرام": "سعيد أحبائي بعودتي قريبا للخشبة، سأوافيكم قريبا إن شاء الله بالتواريخ".

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ولم يكشف لمجرد عن تواريخ وأماكن الحفلات التي سيحييها، لكن الفنان المصري محمد رمضان، ألمح، الخميس، خلال إحيائه لحفل فني في الرياض، إلى أن لمجرد سيلتقي قريبا جمهوره في مصر والسعودية.

يذكر أن الأغنية التي جمعت لمجرد ومحمد رمضان "إنساي" حازت على إعجاب محبي الفنانين وحققت انتشاراً كبيرا من خلال ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب".

وغاب لمجرد عن المسارح الفنية، منذ أكتوبر /تشرين الأول من عام 2016 بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، ومنعه القضاء الفرنسي من إقامة الحفلات أو إجراء اللقاءات التلفزيونية، أو السفر إلى دول غير المغرب، وحتى سفره إلى وطنه كان يتطلب إذنا، لكنه تمكن طوال هذه الفترة من إصدار عدة أعمال جديدة لقيت نجاحا كبيرا، وحافظ من خلال تلك الأغاني الناجحة على جماهيريته وشعبيته.