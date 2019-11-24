سكوتر براون يناشد تايلور سويفت لحل الخلاف بينهما









اسماء السيد - سكوتر براون

"الخليج 365" من بيروت: بعد صمت دام ستة أشهر، قام سكوتر براون بالرد بشكل مباشر على المغنية تايلور سويفت عبر حسابه الموثق على الإنستغرام مدعياً بأن عائلته تلقت تهديدات بالقتل بسبب خلافهما العلني الذي بدأته سويفت على وسائل التواصل الإجتماعي، بعد ان اعلنت ان براون وشريكه سكوت بروشيتا منعاها من غناء اعمالها القديمة في حفل توزيع جوائز الموسيقي الذي سيقام اليوم الاحد لأنهما يمتلكان حقوق النسخة الماستر.

ففي يونيو الماضي قام براون بشراء علامة بيغ ماشين التي يمتلكها بروشيتا وهي العلامة المنتجة لأول 6 البومات لتايلور سويفت. وبلغت قيمة الصفقة 300 مليون دولار.

سويفت ادعت في تدوينة لها بأن الصفقة تمت دون علمها وبأن طلباتها لشراء حقوق اعمالها كانت قدر رفضت في السابق.

وخلال التدوينة الطويلة التي جاءت بعد ساعات من تعليقه لأول مرة على الخلاف مع سويفت بشكل علني خلال جلسة نقاشية على هامش مؤتمر صناعة الترفيه. طلب منها براون ان يعملا معاً لإيجاد حل.

مضيفاً: "عدت اليوم الى المنزل لأجد ان زوجتي تلقت مكالمة هاتفية تهدد أمن أطفالي".

Advertisements

كما شرح كيف انه يتعرض للتنمر الالكتروني واضعاً صورة شاشة لبعض الرسائل المسيئة. مؤكداً بأن لاشيء يبرر مطلقاً تعريض سلامة الآخرين للخطر.

براون ذكر سويفت بان لكلماتها وزن وتاثير وشدد على رغبته في حل الخلاف. واوضح بأن جميع مكالماته ومحاولاتها للاتصال بها خلال الاشهر الست الماضية رفضت من جانبها. بالأضافة لجميع محاولات المقربين لجمعهم على طاولة واحدة قد فشلت.

وأكمل موجهاً حديثه لها: "مما يعطي انطباعا بانك لا تودين حل الخلاف، وبما ان امن عائلتي مهدد فانا مجبر على توجيه دعوة علنية لك لايجاد وسيلة للحل".

وكان براون خلال المؤتمر قد برر صمته لستة اشهر حيال تصريحات سويفت بأنه يرفض الدخول في مهاترات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويفضل النقاش وجهاً لوجه كأسلوب لحل المشاكل. فهو يرفض هذا السلوك عندما يستخدمه السياسيون وغيرهم ولن ينجر اليه. لكن يبدو انه غير رأيه.

وفي اخر تدوينة لسويفت حول الموضوع في الرابع عشر من نوفمبر الجاري قالت بانها كانت تخطط لاداء ميدلي لمجموعة من اغنياتها القديمة في حفل توزيع الموسيقى الاميركي بالاضافة لعرض وثائقي كانت ستعرضه شركة نتفليكس عنها لكنها منعت لان "الرجال" الذين يمتلكون حقوق اعمالها القديمة حالا دون ذلك.

هذه التدوينة تسببت باطلاق وسم بعنوان انا اقف مع تايلور سويفت #IStandWithTaylor و حرروا تايلور #FreeTaylor لتصبح رائجة على تويتر.

.