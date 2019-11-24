عمرو عبد الجليل فى كواليس "رحيل زهرة - جوارح الغربان" بالزى الصعيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده فى مسلسل "رحيل زهرة" مع الفنانة حنان مطاوع وننشر صورة له باللوك الذى يظهر به خلال الأحداث داخل كواليس العمل، مرتديا جلبابا صعيديا، للمخرج حسنى صالح وانتاج سينرجى، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمود عبد المغنى ومنة فضالى وآخرين.



عمرو عبد الجليل فى كواليس رحيل زهرة

"رحيل زهره – جوارح الغربان" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

يشار إلى أن عمرو عبد الجليل يشارك فى دراما رمضان بمسلسل "النهاية" مع النجم يوسف الشريف، للمخرج ياسر سامى ويجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث أمام يوسف الشريف، وتدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة وأنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.