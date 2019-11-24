شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء أبدعوا فى إعادة غناء أغانى العندليب وكوكب الشرق وقيثارة الغناء العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجرد التفكير في غناء أغنية من أغاني زمن الفن الجميل لعظماء الطرب أمثال عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ومحمد فوزي ونجاة وفايزة أحمد ومحمد عبدالوهاب وفريد الأطرش، تجربة محفوفة بالمخاطر، نتيجة المقارنة التي سوف يجريها الجمهور بين المطرب الأصلي صاحب الاغنية وبين المطرب الجديد الذي يرغب في إعادة تقديمها إلا أن هناك مطربون قرروا المغامرة والمخاطرة ونجحوا نجاحا كبيرا وتقبل الجمهور الأغاني بأصواتهم ..

المطرب الإماراتي حسين الجسمي حينما قام بغناء أغنية " أما براوة " لنجاة حقق بها نجاحا كبيرا وظلت الأغنية على قائمة التوب تن لفترات كثيرة، وحقق بها نجاحا مدويا ومثلما قدم الكينج محمد منير أغنية "أنا بعشق البحر" لنجاة وأغنية "حارة السقايين" لشريفة فاضل.

كما قدمت أيضا المطربة أصالة دويتو مع وائل جسار من خلال أغنية "ع اللي جرى" وحققت نجاحا كبيرا وقت غنائها هذه الأغنية في إحدى الحفلات، للمطربة عليا التونسية.

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أما المطرب اللبناني وائل جسار قدم أغنية “ماتفوتنيش انا وحدي" لسيد مكاوي، التي يعتمد عليها بشكل كبير في كل حفلات غنائياً، وقدم النجم تامر حسني أيضا أغنية "أنا لك علطول" لعبد الحليم حافظ في عدد من حفلات ونالت إعجاب جمهور بغناء هذه الأغنية.

كما غنت المطربة أنغام عدد من الأغاني القديمة لأم كلثوم في حفلات بدار الأوبرا ، هي أغنية "هذه ليلتي"، و"إنت فين والحب فين"، أما المطربة اللبنانية إليسا قدمت أغنية "سألوني الناس" لفيروز، وأغنية " لولا الملامه" لوردة الجزائرية بشكل وتوزيع جديد نالت إعجاب جمهور إليسا وقت طرحه.

والمطربة شيرين عبد الوهاب قدمت أيضا أغنية "بكرة تعرف" لفايزة أحمد من خلال برنامج صاحبة السعادة، و "حب ايه"، و"ألف ليلة وليلة" للأم كلثوم.