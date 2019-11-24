شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس تعاون أمينة مع أشرف البرنس فى أغنيتين جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقي أشرف البرنس مع المطربة أمينة بأغنيتين جديد، من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرحه على يوتيوب في الأيام المقبلة.



أمينة وأشرف البرنس

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها أشرف البرنس مع أمينة، حيث تعاونا قبل ذلك في بأغنية "صحبتي" وهي من كلمات وليد رياض، وألحان منعم.



أمينة وأشرف البرنس

الموزع الموسيقى أشرف البرنس قدم العديد من الأغانى الناجحة لنجوم الغناء، منهم: حكيم، وسامو زين، وحمادة هلال، وسمية الخشاب، وسمسم شهاب، ومصطفى كامل، ومصطفى حجاج، وحسين الجسمى، وشعبان عبد الرحيم، ورولا سعد، وسعد الصغير، ودياب.

يذكر أن آخر أعمال أمينة مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "اخلع" من كلمات إيلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة وتم تصويره فى بيروت.