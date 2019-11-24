شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حسنى: "موتونى 20 مرة هما مستعجلين ليه؟ لكل أجل كتاب".. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعة سخيفة تنطلق بين حين وأخر يستغل مروجوها شعبية الفنان الكبير حسن حسنى وجماهيريته الواسعة ومكانته فى قلوب الملايين من محبيه فى مصر والعالم ليعلنوا وفاته، وتشتعل مواقع التواصل الاجتماعى بترديد هذه الشائعة التى تثير القلق والحزن فى نفوس الملايين.

وهكذا انتقلت من جديد شائعة وفاة الفنان الكبير حسن حسنى، التى كذبها نقيب الممثلين الفنان أشرف فهمى.

الخليج 365 تواصل مع الفنان الكبير ليعلق على هذه الشائعة السخيفة قائلا:" موتونى للمرة العشرين مش عارف هما مستعجلين عليا ليه ؟..لكل أجل كتاب وأنا لسه ربنا كاتب لى عمر"





وبحزن قال الفنان الكبير:" مش عارف اللى بيطلعوا الشائعات دى بيستفيدوا إيه لما الناس تقلق عليا ، وولادى اللى مسافرين ينزعجوا"

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وتابع:" أنا ماعرفش حاجة من اللى بتدور فى السوشيال ميديا، وباتفاجئ بالقلق والناس اللى بتتصل تتأكد إنى بخير ولسه عايش"

وكانت شائعة وفاة الفنان الكبير انطلقت فى أواخر رمضان الماضى ونفاها من خلال لقاء حصرى مع الخليج 365 بعدما انزعج الملايين من هذه الشائعة وانهالت الاتصالات من كل بلاد العالم للإطمئنان على صحة الفنان حسن حسنى.





ويعتبر الفنان الكبير حسن حسنى الأب الروحى لمعظم فنانى الكوميديا من الجيل الحالى الذين ساندهم فى بداية حياتهم الفنية وحرصوا جميعا على الظهور بجواره ليمنحهم صك النجومية والشهرة ، ومنهم الفنان الراحل علاء ولى الدين فى أفلام " عبود على الحدود والناظر صلاح الدين " ، والفنان محمد هنيدى الذى شاركه العديد من الأفلام والمسرحيات ومنها :" ياانا ياخالتى ، عسكر فى المعسكر ، مسرحية حزمنى يا وغيرها من أعمال" ،والفنان أحمد حلمى فى " ميدو مشاكل " ، وهانى رمزى فى فيلم "غبى منه فيه"، ومحمد سعد فى " الليمبى ، واللى بالى بالك" ، وحمادة هلال فى " عيال حبيبة " ورامز جلال فى "أحلام الفتى الطائش" وغيرها عشرات الأعمال كان فيها الفنان حسن حسنى سندا لجيل كامل من الشباب الذين استندوا على كتفه فمنحهم من نجوميته وخبرته.

بدأ الفنان الكبير المولود عام 1936 حياته الفنية فى الستينات فى المسرح الذى صدر للفن عمالقة وعباقرة فى التمثيل ، وتنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث ، ثم انضم لفرقة جلال الشرقاوى وعمل فيها ما يقرب من 10 سنوات ، وظل الفنان العبقرى يعمل لسنوات طويلة قبل أن يعرفه الجمهور فى مسلسل أبنائى الأعزاء شكرا عام 1979 ،و الذى أدى خلاله شخصية فتحى الموظف المرتشى ، وبعدها شارك فى العديد من الأعمال الدرامية فى استديوهات عجمان ودبى وعرضت فى دول الخليج ، ثم بدأ يعمل فى العديد من الأدوار التلفزيونية.