شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تكشف أسرار مشهد حرق فستان الزفاف فى "حافية على جسر الذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم مناسبة عيد ميلاد الفنانة ميرفت أمين، التي تعد واحدة من أهم نجمات السينما والدراما المصرية، وتميزت بخفة الروح وإطلالاتها الجذاب إلى جانب إحساسها بجمالها في أعمالها المتنوعة من خلال أول ظهور لها فيلم "أبي فوق الشجرة" مع النجم الراحل عبد الحليم حافظ، وبمناسبة ميلادها يعرض ”الخليج 365” أحدث حوار لها في برنامج "صاحبة السعادة" والذى تحدثت فيه عن عادل أدهم.



ميرفت أمين وعادل ادهم

وقالت ميرفت أمين خلال الفيديو، إن الراحل عادل أدهم كان من اطيب الممثلين تعاونت معهم على شاشه السينما، موضحاً انه لم يكن شريرا على الاطلاق مثلما كان يظهر في معظم ادواره الفنية.



عادل ادهم وميرفت أمين

كما وصفت ميرفت أثناء الحوار عن المشهد الشهيرة بحرق فستان زفاف في فيلم حافيه على جسر الذهب قائلا " سعر فستان الزفاف متوسط وليس غالي كما يعتقد العديد من الجمهور، وعاني عادل أدهم كثيرا من محاوله حرقه في المشهد، بسبب أنه كان كلما حاول اشعال النيران فيه انطفات ".

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وتابعت ميرفت: "كان عادل أدهم يقول لي في المشهد أحد الجملة: "شايفه يا قطه الفستان بيولع إزاي"، وعند محاولاته الفاشلة لحرقه قال عادل لي ساخرا: "شايفه يا قطه الفستان ما بيولعش ازاي"، وبعد ذلك اضطر فريق عمل الفيلم لوضع بنزين علي الفستان لتسهيل عمليه حرقه في المشهد.