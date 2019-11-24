محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بعد حصوله على جائزة "المغني الأكثر جماهيرية" في أفريقيا، عن أغنية "مافيا".
ونشر رمضان صورًا، أثناء تسلمه الجائزة، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق :"الحمد لله رب العالمين، مبروك لبلدي ولجمهوري الغالي، جائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا، 2019".
كان الفنان محمد رمضان سافر إلى نيجيريا للمشاركة في الحفل، ونشر عددا كبير من الصور له، عبر حسابه على إنستجرام، مؤكدا أن البلد خطف قلبه.
ونشر رمضان عبر خاصية "الاستوري" بحسابه على "إنستجرام"، مجموعة صور له وفيديوهات لبعض النيجيريين وهم يرقصون على أغنية مافيا.
يذكر أن محمد رمضان، يشارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل "البرنس"، من إنتاج شركة سينرجى، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي وهو من إخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من محمد رمضان بعد فوزه بجائزة "المغني الأكثر جماهيرية" بأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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