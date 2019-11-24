أحمد الفيشاوي يتصدر بوستر فيلم "أشباح أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد الفيشاوي بوستر فيلم "أشباح أوروبا"، بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وتصدر الفيشاوي البوستر بصورته التي نشرها، وعلق: "قريبا". Advertisements يذكر أن الفيلم تغير اسمه مرتين قبل "أشباح أوروبا"، المرة الأولى حمل اسم "حجر الإسكندر"، والثانية "عقد الخواجة". الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج محمد الوزيري.

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