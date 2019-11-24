راشد الماجد يشكر تركي آل شيخ لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان السعودي راشد الماجد، الشكر لمعالي المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، على ما قدمه من مجهودات وتطورات للملكة العربية السعودية.

وكتب الماجد تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "كل الشكر والتقدير وعلى رأسهم الغالي معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الجهد المبذول الذي يقوم به بكل حب واخلاص لبلدنا العظيم".

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، تمديد فترة موسم الرياض حتى أواخر شهر يناير المقبل.

يُذكر أن موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.