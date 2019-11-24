إيرادات السبت.. "Frozen 2" الأول و"Maleficent: Mistress of Evil" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نجح فيلم "Frozen 2" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق السبت 23 نوفمبر، إيراد قُدر بـ485 ألفا و918 جنيها.
وجاء في المركز الثاني فيلم "last christmas" محققًا 112 ألفا و969 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 94 ألفًا و536 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم " Le Mans '66" وحقق 79 ألفًا و572 جنيهًا.
ذهب المركز الخامس لفيلم "Charlie’s Angels" بطولة Kristen Stewart، محققًا 69 ألفا و530 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 65 ألفًا و549 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، بعد تحقيقه 61 ألفًا و422 جنيها.
في المركز الثامن يأتي فيلم "21 bridges"محققا 60 ألفا و600 جنيه، وحصل على المركز التاسع فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 38 ألفًا و875 جنيها.
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