"راس السنة" يختتم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يختتم فيلم "راس السنة" للمؤلف محمد حفظي والمخرج صقر فعاليات النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي يشهد العرض العالمي الأول للفيلم، المقرر أن تطلقه شركتا فيلم كلينك وLagoonie Film Production في دور العرض بمصر والعالم العربي قريباً.

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُعد أحد أهم المهرجانات العالمية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، تأسس عام 2001 وتقام فعالياته في الفترة من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.

أحداث "راس السنة" تدور في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكاً وتعقيداً، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

"راس السنة" تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.