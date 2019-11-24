بالفيديو| وزيرة الثقافة: معرض "القاهرة أحبك" يشرف مصر والمهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بزيارة معرض "القاهرة أحبك"، المُقام على هامش فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية.

وأعربت وزيرة الثقافة في تصريحات إعلامية عن إعجابها بفكرة المعرض وطريقة تنفيذها، كما أكدت سعادتها بمهرجان القاهرة السينمائي، قائلة "فرحانة جدا بمهرجان القاهرة السينمائي كل سنة بيكون فيه مفاجأة جديدة، أستاذ حفظي بفريقه العظيم فاجئنا بمعرض يشرف مصر ويشرف المهرجان وتأريخ له بشكل حقيقي".

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وتابعت تعليقًا على اتفاقية "5050 في 2020" والمتعلقة بنسبة تمثيل المرأة إلى الرجل ضمن كل ما يخص المهرجان من العام المُقبل: "هذا العام رئيس المهرجان قام بعدة اتفاقيات حديثة وهامة سعدنا بها، وعاد المهرجان بقوته السابقة ويقدم محتوى عظيم والدليل الإقبال الكبير من الجمهور، كل ده يبشر بمستقبل عظيم يواكب ما يحدث في العالم".

معرض "القاهرة.. أحبك" مُقام بسينما الهناجر، والذي تنظمه نانسي علي، ويسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما في العالم.

يتيح المعرض للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.