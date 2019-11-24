بينها "الفنار" و"من أجل القضية".. تعرف على أفلام وندوات "القاهرة السينمائي".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 عددا من الأفلام ضمن مختلف المسابقات منها "الفنار" و"أنا لم أعد هنا" و"من أجل القضية" وأفلام سينما الغد، وكذلك عدد من الندوات ونستعرض لكم أفلام وندوات اليوم الأحد.. جدول الندوات : ** استراتيجيات تقريب الفيلم الأجنبي للجمهور | حلقة نقاشية المشاركون في الحلقة النقاشية: علاء كركوتي | MAD Solutions ومركز السينما العربية أجياث فالنتين | TOTEM FILMS دانييل زيسكند | فيلم كلينك فيرينا شتاكلبرج | مهرجان برلين السينمائي الدولي لابينا ميتيفسكا | ممثلة ومنتجة تدير الحلقة النقاشية: سونيا هاينن | European Film Promotion الوقت: 11:30 صباحاً - 12:30 ظهراً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة ** حلقة بحثية بعنوان (الجدل في الحدث التاريخي في السينما المصرية في الفترة ما بين 1952 - حتى الآن) الوقت: 12:00 ظهرا المكان: قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة ** عندما تلتقي هوليوود بالواقع الافتراضي - قصة شركة Dreamscape: كلمة يلقيها رائد الأعمال والناشط رونالد مينزل الوقت: 4:15 مساءً - 4:45 مساءً المكان: سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 30 دقيقة ** نجوم الغد العرب | حلقة نقاشية تدير حلقة النقاش: ميلاني جودفيلو | مراسلة سكرين إنترناشونال في العالم العربي التوقيت: 4:30 - 5:30 مساءً المكان: دار الأوبرا المصرية (مسرح الهناجر) المدة: 60 دقيقة جدول عروض الأفلام 11:30 | فيلم عرايس الخوف | المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 3:30| أنا لم أعد هنا | المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 6:30 | الحائط الرابع | المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 9:30| الفنار | المسرح الكبير Advertisements 12:00 | فيلم بغداد في خيالي | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 3:00 | فيلم من أجل القضية | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 6:00 | فيلم اعتقال | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 9:30| فيلم رزق السينما | المسرح الصغير 1:00 | فيلم موش | مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 6:15 | افتتاح مسابقة سينما الغد | مسرح الهناجر 6:15 | برنامج العروض الأول من أفلام مسابقة سينما الغد | مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 9:30 | فيلم دانيال | مسرح الهناجر 1:30 | فيلم لوكانيا | مركز الأبداع (يعقبه ندوة) 4:30 | 4×4 | مركز الابداع 7:15 | فيلم بونويل في متاهة السلاحف | مركز الابداع 9:30 | فيلم ما وراء المحيط | مركز الابداع (يعقبه ندوة) 3:30 | فيلم باريس ستالينجراد | سينما الهناجر (يعقبه ندوة) 6:30 | فيلم الدفنات الثلاث | سينما الهناجر (يعقبه ندوة) 9:30 | فيلم الكهف | سينما الهناجر 1:00 | فيلم نحن بين الصخور | سينما الزمالك 3:30 | فيلم المنافقون | سينما الزمالك 5:30 | فيلم قطة داخل حائط | سينما الزمالك 8:00 | فيلم حياة خفية | سينما الزمالك 11:30 | فيلم المتحول | سينما الزمالك 2:00 | فيلم ادوارد | سينما كريم 1 4:30 | فيلم بين الجنة والأرض | سينما كريم 1 7:00| فيلم زافيرا | سينما كريم 1 9:30| فيلم شبح مدار | سينما كريم 1 2:00 |فيلم طرق أبواب السينما: محمد ملص | سينما كريم 2 4:30 | فيلم أرض الرماد | سينما كريم 2 6:30| فيلم بيروت المحطة الأخيرة | سينما كريم 2 9:00| فيلم ع البار | سينما كريم 2 3:30 | فيلم من غير وداع | سينما راديو 6:00 | فيلم ثرثرة فوق النيل | سينما راديو 9:00 | أحلى الأوقات | سينما راديو

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها "الفنار" و"من أجل القضية".. تعرف على أفلام وندوات "القاهرة السينمائي".. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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