تراند اليوم : فيديو| "حمو بيكا" يشعل الفوضى في أولى حفلاته بالأردن...

شهد الحفل الذي أحياه مطرب "المهرجانات، المصري "حمو بيكا" في الأردن وحظي بحضور جماهيري مكثف، حالة من الفوضى، الناجمة عن سوء التنظيم.

وكان "حمو بيكا" الذي أثار في مصر أزمة بعد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية إلى الحد أنه هدد بثورة، قد تلقى دعوة لإحياء حفل بالأردن.

وحظيت أولى حفلات "حمو بيكا" بحضور جماهيري كبير، إلا أن سوء التنظيم كاد يؤدي إلى إفساده، بعد أن دخل بعض الشباب الحضور في اشتباكات، لتسود على إثر ذلك حالة من الفوضى.

وقال نقيب الفنانين الأردنيين إن السماح لمطرب "المهرجانات" بالغناء في المملكة جاء بعد توقيعه على تعهد بـ "الابتعاد عن الإسفاف"، والتزامه في كلمات أغانيه بــ "منظومة القيم".

وقال حسين الخطيب، إن النقابة لم يصلها إخطار رسمي من نقابة الموسيقيين في مصر بمنع "حمو بيكا" من الغناء.