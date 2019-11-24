تراند اليوم : الشيف "بوراك" يكشف عن موعد زواجه من فنانة عربية شهيرة...



بعد أن عرض عليها الزواج قبل شهور، أعلن الشيف التركي الشهير "بوراك أوزديمير"، أنه سيتزوج قريبًا من الفنانة الجزائرية مريم حدلي.

وقال "بوراك" الذي يكتسب شهرة واسعة في العالم العربي في مقطع فيديو نشرته الفنانة الجزائرية عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" – قبل أن تحذفه لاحقًا - : "سألتوني كثيرًا عن موعد زواجي مع منال حدلي، وأنا أقول لكم إنه سيكون قريبًا".

وأعرب "بوراك" عن حبه للجزائريين، مرددًا هتافهم الشهير: "وان تو ثري.. فيفا لالجيري".



غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الأمر على سبيل المزاح أم الجد، خاصة وأن الفنانة الجزائرية أخفت خاصية التعليقات على مقطع الفيديو قبل أن تحذفه لاحقًا، ولم يصدر تأكيد أو نفي من جانبها.

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كان بوراك فاجأ الفنانة الجزائرية في مايو الماضي بعرضه الزواج عليها خلال زيارتها لمطعم "المدينة" بأسطنبول، بعد أن أبدى إعجابه بجمالها، قائلاً لها إنه يريد التقدم لطلب يددها رسميًا.

ومع تكرار الشيف التركي لعرضه أكثر من مرة، خاصة وأنهما في سن متقارب (25 عامًا)، شعرت "حدلي" بالحرج، لتتعامل مع الأمر على أنه مزحة، وعلا صوتها بالضحك.

يشار إلى أن "حدلي" حققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها في برنامج "أراب أيدول" الشهير في العام العربي.

بينما يحظى الشيف المنحدر من أصول عربية سورية، بشهرة واسعة بسبب فيديوهاته التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.



