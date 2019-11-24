تراند اليوم : ممثلة مصرية شهيرة: الشياطين وراء طلاقي من زوجي الغيور...

كشفت الممثلة المصرية، عن أن الغيرة كانت السبب في انفصالها عن زوجها السابق، المنتج رياض العريان، والد المخرج طارق العريان.

وأضافت في مقابلة تليفزيونية، أن "الغيرة القاتلة" كانت السبب في انفصالها عن زوجها السابق، مشيرة إلى أنه على الرغم من كونه شهمًا ومحترمًا إلا أنه نجاحها كان يزعجه، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن زوجها كان يغار منها، واصفة غيرته بأنها كانت "جنونية"، لافتة إلى أن استقبالها في رحلاتها إلى الخارج كانت من أكثر ما يثير استفزازه، وطريقة المعجبين معها.

وأبدت استغرابها من ذلك على الرغم من أنه كان من شجعها في البداية على النجاح، من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال منها "الشهد والدموع" و"رأفت الهجان".

وتابعت: "لم أتحمل غيرته، وحاولت إرضاءه لكون دون فائدة"، واصفة إياه بأنه "إنسان جيد جدًا، لكن شياطين الإنس والجن كانت لها دور في انفصالنا، نظرًا لأنه كان يستمع إلى الغير كثيرًا".



