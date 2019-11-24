تراند اليوم : محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية خطيرة تستغرق 5 ساعات...

أجرى الفنان المصري محمد هنيدي عملية جراحية خطيرة، استمرت 5 ساعات، إثر إصابته بأزمة صحية ألمت به.

أعلن ذلك الفنان "هنيدي"، مشيرًا إلى أنه أصبح أفضل بعد العملية، ونشر صورة له وقال إنها كانت قبل العملية التي خضع لها منذ ثلاثة أيام، كما نشر صورة بعد العملية أيضًا، وكتب:« الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة، الحمد لله قومنا بالسلامة».

كما وجه الشكر للمستشفى التي اجرى فيها العملية والتي تقع في منطقة المهندسين، وشكر الأطباء الذين اجروا له العملية وعلى رأسهم الدكتورمحمد سراج الدين والدكتور عمرو فاروق والدكتوره علا عادل والدكتور باسم سمير والدكتور حسام سيد.

وانهالت التعليقات عليه من متابعيه داعين له بالشفاء العاجل، كما طالبه البعض بتطمين الجمهور من خلال ظهره في فيديو أو الإفصاح عن مرضه.

يذكر أن آخر منشورات "هنيدي" على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إجرائه العملية الجراحية كانت صورة له مع الطبيب العالمي المصري مجدي يعقوب، وكتب عليها :«كل سنة وأنت طيب يا ملك القلوب"».

الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من ٣ ايام ، خمس ساعات متواصلة 🙌

الحمد لله قومنا بالسلامة 🤲🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/H3JuFhXYGZ — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 23, 2019

— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy)