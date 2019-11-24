تراند اليوم : وفاة "حسن حسني" تزلزل وسائل التواصل الاجتماعي في مصر...

للمرة الثانية في غضون شهور، تتردد أنباء عن وفاة الفنان المصري، حسن حسني، بعد أن تداول أنباء حول رحيله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتناقل مستخدمو "السوشيال ميديا" في مصر على نطاق واسع اليوم، أنباء عن وفاة الذي اشتهر بأعماله الكوميديا، ويعد واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر.

لكن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر نفى وفاة حسني إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وقال إنه موجود في منزله رفقة أسرته، ويتمتع بصحة جيدة.

فيما أكد منير مكرم، عضو مجلس النقابة، أن ما تردد عن وفاة حسني شائعات كاذبة، ليس لها أي أساس من الصحة.

وهذه هي المرة الثانية التي تتردد فيها أنباء عن وفاة الفنان الذي كان قاسمًا مشتركًا في جميع الأفلام الكوميديا لما تعرف بـ "سينما الشباب" في مصر.

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وقال حسني (88 عامًا) إثر تعرضه لشائعة مماثلة في يونيو الماضي إنه بصحة جيدة، وإن كل ما أثير بشأن تعرضه لأزمة صحية ودخوله المستشفى بسببها هو أمر عار من الصحة.

وكان حسني تلقى تكريمًا عن مشواره الفني، وذلك في الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت في شهر تشرين الثاني.

وقدم على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه "سواق الأتوبيس" و"المساطيل" و"سارق الفرح" و"عبود على الحدود" و"ليلة سقوط بغداد" و"خارج على القانون" و"الديكتاتور" و"على جثتي".