تراند اليوم : فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالـ«هوت شورت» في مهرجان القاهرة...



خرجت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، عن المألوف خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، حيث خالفت المظاهر التقليدية في مثل هذه المهرجانات والتي ترتدي فيها الفنانات فساتين، إلا انها ارتدت الـ«هوت شورت».

ولفتت الفنانة المصرية الأنظار بظهورها المختلف على السجادة الحمراء، كما شاركت في العرض الأول للفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار..

وتدور قصة الفيلم حول زوجين هما "سلمى" و"تامر" يعيشان في فلسطين وتكون المرة الأولى التي يحصل فيها "تامر" على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة. وفي المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد "تامر".

ويشارك في المهرجان الذي تحتضنه دار الأوبرا المصرية، هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان.



