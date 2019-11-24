شاهد: طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”!

ردت ملكة الجمال الروسية، زوجة الملك الماليزي السابق محمد الخامس على مزاعم بأنها رفضت إجراء اختبار الحمض النووي بعد ولادة ابنها مباشرة أثناء زواجها من الأخير، مؤكدة أنها أنباء عارية عن الصحة.
وفي تقرير للديلي ميل، سلطت الصحيفة الضوء على القضية الشهير حيث أكدت أن “فوفودينا” البالغة من العمر 27 عاماً وطليقة الملك قد راسلته عبر البريد الالكتروني خلال الأيام الماضية بصورٍ جديدة لابنه – المسمى إسماعيل ليون – في موسكو الذي ولد في شهر مايو الماضي. وأكدت الصحيفة أنه تم الاطلاع على نسخة من الرسائل والصور التي عنونتها ملكة الجمال بهذه العبارة “سأرسل لك بعض الصور وأتمنى أنك لم تعد بحاجة لإجراء اختبار الحمض النووي ، لأن إسماعيل هو نسخة منك، لكن إذا كنت لا تزال تشك ، فيمكنك إجراء الاختبار ، لا مانع”.
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Леончик, С днём рождения, мой любимый сыночек! Тебе сегодня пол годика! Желаю тебе расти здоровым и крепким малышом, мама тебя очень любит и сделает все для того, чтобы ты вырос достойным человеком! ❤️ Спасибо за видео, дорогой @Kamilvershinin, фото @lobacheva_tel и образ @mas_dar Leonchik, happy birthday, my dear son! Today you are 6 months old! I wish you to grow up a healthy and strong baby, your mother loves you to the moon and back and will do everything to make you grow up a decent man!❤️View this post on Instagram
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A post shared by Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) on Nov 21, 2019 at 3:15am PST
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Сын – это единственный мужчина, разлюбить которого невозможно никогда! Сегодня в России отмечают международный день сыновей! Хочу поздравить всех родителей, у которых есть сыновья, и пожелать им вырасти настоящими мужчинами- мужественными, мудрыми, ответственными и заботливыми. Леончик, поздравляю тебя с Днем сыновей — праздником, который является поводом для моего счастья. Славной жизненной дороги тебе, ровной и благополучной. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется! A son is the only man you can't ever stop loving. Today Russia celebrates International Sons' Day! I want to congratulate all parents who have sons and wish them to grow up to be real men – courageous, wise, responsible and caring. Leonchik, I congratulate you on Sons' Day, a holiday that is the reason for my happiness. Happy life path to you, smooth and prosperous. And let your every wish come true! #ismailleon
A post shared by Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) on Nov 22, 2019 at 6:43am PST
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: طليقة ملك ماليزيا السابق تنشر صوراً جديدة لها ولطفلها.. وتعلق: “إسماعيل هو نسخة منك”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.