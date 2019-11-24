شاهد.. الهدوء يسود اليوم الخامس من مهرجان القاهرة

ساد طقس هادئ في اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فلم تصطف الطوابير على شباك التذاكر كما هو معتاد في أيامالمهرجان السابقة فمن المعتاد أن يتسابق الجمهور على حجز أفلام المهرجان.
يذكر أن الإقبال على فيلمرزق السينما شهد إقبالا جماهيريا كبيرًا لدرجة شجعت إدارة المهرجان على إعادة عرضه مرة أخري اليوم في تمام الساعة التاسعة ونص مساءً في المسرح الصغير بدلاً من فيلم أوكسيما.
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