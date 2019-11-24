الليلة.. عرض "بغداد في خيالي" في مسابقة افاق السينما العربية

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تمام الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد، فيلم “بغداد في خيالي" إخراج سمير، وهو انتاج سويسرى المانى عراقيبريطاني مشترك وذلك في المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.
تدور احداث الفيلم حول كاتب فاشل، زوجة مختبئة،متخصص في تكنولوجيا المعلومات يخفي ميوله الجنسية، وغيرهم من الشخصيات التي تجتمع في مقهى "أبو نواس" العراقي في لندن. بإيعاز من شيخ متطرف، يقوم قريب الكاتب بالهجوم على المقهى فيقلب حياة رواده.
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