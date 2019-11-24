رشا حسني: تجارية "عروض منتصف الليل" لا تتعارض مع قيمتها الفنية

قالت الناقدة رشا حسني مبرمجة "عروض منتصف الليل" بمهرجان القاهرة السينمائي، إن الأفلام المشاركة في النسخة الثانية للبرنامج، شهدت تنوعا كبيرا على مستوى الاختيارات، ما بين الأفلام السوداء والرعب والإثارة والأكشن والجريمة، مشيرة إلى أن عملية اختيار الأفلام كانت على مرحلتين، الأولى؛ باستقطاب الأفلام المشاركة في المهرجانات سواء المتخصصة في أفلام الرعب، مثل فانتازيا، أو غير المتخصصة في هذا النوع، مثل روتردام، وكان،

وترايبيكا، أما المرحلة الثانية فكانت بالبحث عن أفلام ينفرد بها القسم، مثل "المتحول" الذي يشهد المهرجان عرضه العالمي الأول، وكذلك "ساحرة" الأرجنتيني في عرضه الدولي الأول.

وأوضحت "حسني"، إن قرار الإبقاء على "عروض منتصف الليل"، هو تأكيد من "القاهرة السينمائي"، على أنه يتمسك بأن يكون على خطى المهرجانات الكبرى، في تقديم وجبة

سينمائية مختلفة لجمهوره، تتنوع بين الرعب والجريمة والخيال العلمي والأكشن، وهي الفئات التي لم تكن أقسام المهرجان التقليدية تتسع لمشاركتها، رغم أنها تمثل عامل جذب كبير لجمهور الشباب الذي يستهدفه المهرجان بشكل رئيسي.

ونفت "حسني"، أن يكون تركيز البرنامج على الأفلام التجارية فقط دون الاهتمام بالقيمة الفنية، مؤكدة أن الاختيارات تمت بمعايير فنية عالية، بدليل وجود فيلم مثل الصيني الفرنسي "بحيرة الأوز البري" الذي شارك في مسابقة مهرجان كان الأخيرة، الأمريكي الفرنسي "ابتلاع" الذي فازت بطلته بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان ترايبيكا.