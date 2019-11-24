الليلة.. عرض عالمي أول لفيلم المغربي من أجل القضية

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد، الفيلم المغربي "من أجل القضية" إخراج حسن بنجلون، وذلك في المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية. بدار الأوبرا المصرية. تدور احداث الفيلم حول العازف الفلسطيني "كريم" والمغنية الفرنسية "سيرين" الخروج من المغرب تجاه الجزائر، من أجل المشاركة في حفل لفريقهما الغنائي في وهران. لكن وبسبب قوانين الحدود العبثية يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك. ليكونا حبيسا الجسر الرابط بين البلدين. الجزائر، من أجل المشاركة في حفل لفريقهما الغنائي في وهران. لكن وبسبب قوانين الحدود العبثية يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك. ليكونا حبيسا الجسر الرابط بين البلدين.

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