الليلة.. عرض جالا لفيلم الفنار المرشح للأوسكار

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، عرض "جالا" للفيلم الأمريكي "الفنار" إخراج روبرت إيجرز، الذي يشارك بالقسم الرسمي خارجالمسابقة، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
يعد الفيلم من أكثر الأفلام التي نالت اشاده نقدية في مهرجانكان كما انه مرشح لجائزة الاوسكار.
يتتبع "روبرت إيجرز" في فيلمه الجديد المليء بالهلاوس حارسا فنار بينما ينحدران تدريجيًا إلى الجنون أثناء تأدية عملهما في جزيرة نيو إنجلاند المعزولة في أواخر القرن التاسع عشر.
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