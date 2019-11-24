الليلة.. عرض الوثائقي الفرنسي باريس ستالينجراد عن نضالات اللاجئين

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثالثة والنصف من عصر اليوم الأحد، الفيلم الوثائقي الفرنسي "من أجلالقضية " بحضور مخرجته هند المدب، وذلك في سينما الهناجر، بدار الأوبرا المصرية.
يصور الفيلم نضالات اللاجئين وصراعاتهم المستمرة مع الشرطة التي تحاول إخلاء شوارع حي ستالينجراد في العاصمة الفرنسية، محاولًا استكشاف حياة هؤلاء البشر.
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