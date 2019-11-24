الليلة.. عرض الفيلم الصيني الحائط الرابع بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، عرض "جالا" للفيلم الصيني "الحائط الرابع"، إخراج جانج تشونج، جانج بو،وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
تدور الأحداث حول "ليو لو" التي تعيش في عزلةعن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد "ما ها" بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجئة أخرى تجعلهما يخوضا سويًا رحلة شعورية عبر الماضي والحاضر والمستقبل.
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