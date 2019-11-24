ظل الحكايات وإشاعات إشاعات.. أبرز عروض برنامج البيت الفني للمسرح

يقدم البيت الفنى للمسرح، عددًا من العروض على عدد من مسارح الدولة على مدار اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر من الشعر الحالي، والعروض هى:

"ظل الحكايات"

يعرض على مسرح الغد بالبالون في الساعة التاسعة مساء، سعر التذكرة ٣٠، ٣٥ جنيهًا

"ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان،ونجد أن هروبه الدائم من أفعاله التي لايرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى. فنحن أمام رحلة إنسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية و الموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

"ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد

محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.

"إشاعات إشاعات"

على مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة في الساعة السابعة مساء وباق ٥ أيام على العرض، ومن المقرر أن يصبح مجانًا.

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"إشاعات إشاعات" هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات و ذلك ضمن مبادرة "مسرح المواجهة و التجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة،

العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبدالوهاب، محمد يوسف المنصوري، كريم الباسطي، شريهان شاذلي ، أيمن عبدالرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي،

محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبدالجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان و توزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، إضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.

"رحلة سعيدة"

يقدم اليوم الأحد فقط على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في الساعة السابعة والنصف مساء، العرض مجانًا.

يشار إلى أن "رحلة سعيدة" يدور داخل أتوبيس مسافر إلى رحلة الى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، و ذلك في إطار كوميدي.

يذكر أن العرض تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبدالرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.