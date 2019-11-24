الإثنين.. انطلاق مهرجان الأراجوز في بيت السناري

يستضيف بيت السنارى، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع فرقة ومضة، مهرجان الأراجوز الأول، وذلك يوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

يضم المهرجان مجموعة من العروض التي تجسد روعة وجمال التراث، وتُدخل البهجة في النفوس ومنها حكمة الأراجوز حول أهمية العلم وضرورة الاهتمام به والتأكيد على القيم المرتبطة بالتعليم، وهكذا تكلم الأراجوز، ويتناول مفاهيم التعايش السلمي، وحكاوي الأراجوز، وندوة عن كتاب فن الأراجوز، إضافة إلى عروض خيال الظل والفقرات التراثية مثل؛ حمودة وأخوه، والشحات والحانوتي النصاب

وفنان بالعافية والفتوة والغلباوي.

يأتي المهرجان في ضوء الاهتمام بفن الأراجوز بعد أن نجحت مصر في ضم شخصية الأراجوز المصري إلى قائمة اليونيسكو للتراث المادي، تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها الباحث الدكتور نبيل بهجت، الذي عكف على إعداد الملف لسنوات تقترب من العقدين، وكذلك الحفاظ على هذه الفنون لأنها تمثل التراث الشعبي، أحد مصادر تشكيل الوعي المصري والتأريخ للذاكرة المصرية، حيث يمكن الاعتماد على التراث الشعبي كمصدر للتاريخ.

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يذكر أن فرقة "ومضة" لعروض الأراجوز

وخيال الظل أسّسها د.نبيل بهجت عام 2003، شعارها "إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا"، وتقدم الفرقة عروضها بشكل منتظم، وفتحت أبوابها منذ اليوم الأول كمدرسة لنقل الخبرة للأجيال المتعاقبة، فكانت من أولى فرق الدمى التي قدّمَت ورشًا تعليمية، فقدمت الفرقة أكثر من 80 ورشة تعليمية داخل مصر وخارجها، وأنتجت 21 مسرحية عرضتها في أكثر من 30 دولة بلغات عدة.

قدمت الفرقة، بالتعاون مع أحد المسارح ببنسلفانيا، 121 ليلة عرض لأربعين ألف مشاهد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك قدمت عروضها في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان وتونس واليمن، وغيرها من الدول، وعمل مع الفرقة فنانون من مختلف دول العالم.

يفتتح المهرجان، يوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى الخميس.