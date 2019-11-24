فنانة كويتية تنشر إعلان عن ” الويسكي الحلال “

كتب امير فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” ملاك ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” والتي ظهرت به خلال تواجدها داخل أحد المحلات التي تقدم ” الويسكي ” .

وقالت ” ملاك ” في مقطع الفيديو : ” اللي يبي واين حلال يجي المركز وياخد النوع اللي يبيه في أكثر من نكهة ” .. وصورت عددا من زجاجات الويسكي والخمور المدون عليها ” مشروب العنب بدون كحول ” .

وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين المتابعين حول هذا الإعلان والذين اعترضوا على وصفها للويسكي ب ” الحلال ” .