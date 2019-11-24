كتب امير فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” ملاك ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” والتي ظهرت به خلال تواجدها داخل أحد المحلات التي تقدم ” الويسكي ” .
وقالت ” ملاك ” في مقطع الفيديو : ” اللي يبي واين حلال يجي المركز وياخد النوع اللي يبيه في أكثر من نكهة ” .. وصورت عددا من زجاجات الويسكي والخمور المدون عليها ” مشروب العنب بدون كحول ” .
وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين المتابعين حول هذا الإعلان والذين اعترضوا على وصفها للويسكي ب ” الحلال ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة كويتية تنشر إعلان عن ” الويسكي الحلال “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.