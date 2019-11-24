إيمان عبدالغني تصدم لجنة The Voice بخسارتها الكبيرة لوزنها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، لجنة تحكيم برنامج The Voice، بسبب الوزن الذي ظهرت به في الحلقة الثانية من العروض النهائية.

علقت أحلام، على أداء المتسابقة إيمان عبدالغني، قائلة إنه رائع ووصفتها بالسلطانة، وأكدت أنها خسرت 10 كيلو جرامًا من وزنها بعد أن طلبت منها هذا الأمر.

وكانت أحلام، قد اختارت المتسابقتين إيمان عبدالغني، وعيده، للانتقال للحلقة الثالثة من العروض النهائية واستغنت عن المتسابقة المصرية نورهان المرشدي.

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وتسبب خروج نورهان المرشدي، من البرنامج في تأثر لجنة التحكيم خاصة الفنان محمد حماقي،الذي حرص على تحية المشتركة بنفسه مؤكداً لها أنها موهبة رائعة حقاً.

يذكر أن الحلقة الثانية من العروض النهائية شهدت مرور 12 متسابقًا، من جميع الفرق وتقوم لجنة تحكيم البرنامج باختيار 8 منهم لينتقلوا للعرض النهائي الثالث.

البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج، واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف هذا العام عن باقي النسخ العالمية حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور.