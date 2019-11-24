هيفاء وهبي تحذر أحمد السقا وأحمد عز: خافو مني.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تراهن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بفيلمها الجديد «أشباح أوروبا» على الفوز بنصيب الأسد في كعكة نجاح الأفلام المنتظر عرضها في موسم أجازة نصف العام الدراسي المقبلة.
هيفاء ظهرت في مقطع فيديو لافت من كواليس تصوير الفيلم، داعبت من خلاله اثنين من أقوى نجوم السينما المصرية، وهما أحمد السقا وأحمد عز، حيث وجهت لهما رسالة تحذيرية بقولها: «بقولك إيه يا عز أنت وسقا خافوا مني»، وهو الفيديو الذي تبادله فانز الفنانة اللبنانية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لهيفاء النجاح والتوفيق.
يُذكر أن هيفاء تشارك في بطولة «أشباح أوروبا» أمام أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومن المقرر طرح الفيلم فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020، والعمل من قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية.
على الجانب الغنائي، طرحت هيفاء وهبي مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «شاغلة كل الناس» الأغنية من كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، بالإضافة لأغنية أخرى بعنوان «تملي ناجحة».
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