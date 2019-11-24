نوال الزغبي تفوح أناقة في حفل صاخب بدبي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في حفل غنائي صاخب، احيته في أحد فنادق دبي، وكانت حريصة على مشاركة الفان بصور استعراضية لإطلالتها قبل صعودها على المسرح.

النجمة الذهبية اختارت لحفلها فستان أسود لامع ذو شق مثير لأعلى الفخذ، حمل توقيع دار لابورجوازي، متزينة بأحمر شفاة صارخ، ضاعفها أنوثة وجاذبية، وهي الطلّة التي اثار اعجاب محبيها.

نوال اشعلت أجواء الحفل بمجرد صعودها على المسرح، حيث اطربت الحضور بباقة من أجمل أغانيها الحماسية القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها محبيها بشكل كبير.

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من ناحية أخرى، تستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان «موسم الرياض» وذلك يوم 29 نوفمبر الجاري بالمملكة السعودية.

يُذكر أن نوال الزغبي طرحت كليب مختلف ذو فكرة جديدة، حيث يجمع بين ثلاث أغاني هم «كده باي- صبح- جوا قلبه» من أحدث ألبوماتها «كدة باي»، وذلك بعدسة المخرج شريف ترحيني.

نوال شاركت أيضاَ مؤخراً ضمن لجنة تحكيم برنامج «The Talent» وهو من إنتاج شركة روتانا، وتتكون لجنة تحكيمه من نوال الزغبي، والملحن طارق أبو جودة، والمغنّي المغربي عبدالفتاح الجربيني، وهو أول برنامج للهواة يعرض أونلاين عبر تطبيق يستخدم على الموبايل.