نورهان المرشدي تغادر The Voice قبل الحلقة النهائية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدمت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، أغنية “آه لو لعبت يا زهر”، للفنان أحمد شيبة، في العرض الثاني من الحلقات النهائية من برنامج The Voice.

الفنانة الإماراتية أحلام، قالت في تعليقها على صوت نورهان: “مفعول صوتك مثل مفعول القهوة العربية تظبط الدماغ، وكل ما أعطيها أغنية تبدع”، ووصفتها بـ “الجوكر”.

واختارت الفنانة الإماراتية أحلام كل من إيمان عبدالغني وعيده، للأهل للعرض النهائي الثالث في البرنامج.

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وكانت نورهان المرشدي، قد انضمت لفريق الفنانة الإماراتية أحلام، في مرحلة الصوت وبس، وقدمت خلال الحلقة المؤهلة للحلقة النهائية الأولى أغنية “لا تهجى في كفوفي”، للفنانة أنغام، وهي باللهجة الخليجية والتي وجدت صعوبة في حفظ كلماتها إلى أن شجعتها أحلام وشرحت لها معاني الكلمات.

يذكر أن الحلقة الثانية من العروض النهائية تشهد مرور 12 متسابق، من جميع الفرق وتقوم لجنة تحكيم البرنامج باختيار 8 منهم لينتقلوا للعرض النهائي الثالث.

البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج، واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف هذا العام عن باقي النسخ العالمية حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور.