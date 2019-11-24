نقيب الممثلين ينفي وفاة حسن حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشر في الساعات الأخيرة الماضية خبر وفاة الفنان المصري حسن حسني، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رد على هذه الأخبار في تصريحات صحفية قال فيها، إنه غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد شخص ينتحل صفة صحفي يعمل بأحد المؤسسات القومية، وذلك بتهمة الترويج لأخبار كاذبة نشرها بشأن وفاة الفنان حسن حسني.

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وليست هذه المرة الأخيرة التي تخرج فيها شائعة وفاة الفنان حسن حسنين فالشائعة تم تناولها أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

وكان أخر ظهور للفنان حسن حسني في فيلم “خيال مآته”، مع الفنان أحمد خلمي، والذي عرض في موسم عيد الأضحى، وجاء في الترتيب الثالث في الإيرادات.

شارك فى بطولة “خيال مآتة” النجوم منه شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب، وآخرون، تأليف عبدالرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما ومن إخراج خالد مرعى.

الفنان حسن حسني، ولد في حي القلعة في 15 أكتوبر عام 1931 ومن أهم أعماله رأفت الهجان، بوابة الحلواني، والقاتلة، ناصر 56 .