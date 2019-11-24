رانيا يوسف وشيرين رضا في عرض فيلم «سيدة البحر» بالقاهرة السينمائي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، في العرض الخاص للفيلم السعودي «سيدة البحر»، والمعروض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.
كما حرص على حضور العرض الفنانة شيرين رضا، والفنانة التونسية إيناس علي، والتقط الجميع صور على السجادة الحمراء.
الفيلم يتناول دور المرأة داخل المجتمع وكيف تواجه الأساطير التي تحكم القرية التي تعيش فيها في قالب فانتازي، وتدور أحداثه حول فتاة تُدعى “حياة” وكفاحها القاسي كامرأة، التي ترفض تقاليد مجتمعها المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث لمخلوقات بحرية غامضة تعيش في المياة المحيطة بهم.
الفيلم إنتاج إماراتي سعودي عراقي تم تصوير أحداثه في سلطنة عمان ويحمل كثيرًا من الإسقاطات على المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع السعودي بشكل خاص.
من ناحية أخرى تحرص رانيا يوسف، على المشاركة في كل فعاليات المهرجان منذ بدايته واستطاعت خطف الأنظار خلال الأيام الماضية بسبب أناقتها واختارت لإطلالتها الأخيرة تنورة قصيرة بألوان متعددة.
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